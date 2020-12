Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi ne fait pas une croix sur Barcelone

Publié le 28 décembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que certains médias assurent qu’il aurait pris la décision de quitter le FC Barcelone souhaitant tourner la page Barça, Lionel Messi a partagé tout l’amour qu’il avait pour le club et la ville catalane.

Lors d’un Ask Guillem publié récemment sur la chaîne YouTube de Guillem Balague, le journaliste de SPORT expliquait qu’en l’état, Lionel Messi avait pris la décision de quitter le FC Barcelone à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat. Seul le discours du futur président du Barça , qui sera élu le 24 janvier, pourrait lui faire changer d’avis. En raison de Josep Maria Bartomeu, qui a démissionné de son poste de président à la fin du mois d’octobre et de tous les problèmes du FC Barcelone qui sont mis sur son dos, Messi en aurait assez. Cependant, le capitaine du FC Barcelone a tenu à faire savoir toute l’affection qu’il portait à son club de toujours.

« Barcelone est ma vie »