Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur les retrouvailles entre Neymar et Messi !

Publié le 27 décembre 2020 à 21h15 par H.K.

Alors que Neymar avait surpris beaucoup de monde en assurant qu’il souhaitait rejouer aux côtés de Messi la saison prochaine, une nouvelle annonce a été réalisée à propos de ces potentielles retrouvailles la saison prochaine, qu’elles se fassent au PSG ou au Barça…

Neymar l’a annoncé de façon très claire : il veut rejouer avec Lionel Messi la saison prochaine. Une façon de mettre un coup de pression au PSG pour son avenir alors que son contrat court jusqu'en 2022 ? Ou tout simplement de permettre au PSG de se positionner sur Lionel Messi, qui avait demandé son départ du FC Barcelone il y a quelques mois ? En tout cas, ces déclarations n’ont pas manqué de faire réagir, notamment du côté des candidats à la présidence du FC Barcelone, qui utilisent, pour certains, le retour de Neymar comme argument principal pour leur campagne…

« Il faut convaincre Leo de ne pas partir »