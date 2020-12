Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme sortie de Lionel Messi sur le Barça !

Publié le 27 décembre 2020 à 22h00 par B.C.

Alors qu’il arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi a déclaré sa flamme à son club de toujours. Une sortie importante alors que l’Argentin est annoncé au PSG et à Manchester City.

Arrivé au FC Barcelone en 2000, alors qu’il n’avait que 13 ans, Lionel Messi est l’une des figures historiques du club culé. Une fin de carrière du côté du Camp Nou semblait donc logique pour la Pulga il y a encore quelques mois, mais les nombreux problèmes au sein du Barça ont poussé Lionel Messi à vouloir claquer la porte l’été dernier. Retenu par Josep Maria Bartomeu, l’attaquant de 33 ans est finalement resté en Catalogne, sans pour autant prolonger son bail. Messi sera donc libre de rejoindre le club de son choix à l’issue de la saison, et le PSG et Manchester City apparaissent favoris pour l’accueillir. C’est dans cette situation pour le moins complexe que Lionel Messi a accepté d’accorder une longue interview à la télévision espagnole diffusée ce dimanche soir.

« Barcelone est ma vie »