Mercato - PSG : Tuchel aurait pris une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 28 décembre 2020 à 9h15 par A.D.

Le PSG aurait trouvé un accord avec le clan Thomas Tuchel pour la résiliation de son contrat. Après avoir encaissé un chèque de près de 6M€, le coach allemand devrait immédiatement rebondir dans un nouveau club. En effet, Thomas Tuchel serait prêt à relever un nouveau défi cet hiver et pourrait poser ses valises en Angleterre.

Malgré le carton face à Strasbourg (4-0, le 23 décembre), Thomas Tuchel a été remercié par le PSG. Alors que son contrat devait se terminer le 30 juin, le coach allemand va toucher des indemnités de départ. Et à en croire les dernières indiscrétions de Spox/Goal , le PSG et Thomas Tuchel seraient déjà tombés d'accord. Selon le média allemand, l'ancien du Borussia Dortmund devrait toucher près de 6M€ pour son licenciement. Une information confirmée par Sport Bild ce dimanche soir.

La Premier League dès cet hiver pour Thomas Tuchel ?