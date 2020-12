Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opportunité pour Leonardo avec Pogba ?

Publié le 28 décembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Sous contrat à Manchester United jusqu’en juin 2022, Paul Pogba devrait plier bagage. Et contrairement aux apparences, le PSG aurait toujours ses chances de recruter le milieu français bien que le Real Madrid et la Juventus semblent mener la danse actuellement.

Entre Paul Pogba et Manchester United, l’histoire serait terminée. C’est du moins le message que Mino Raiola a fait passer il y a plusieurs semaines à Tuttosport . L’agent du champion du monde dont le contrat à Manchester United entre dans ses 18 derniers mois, travaillerait déjà en coulisse pour que son client puisse partir l’été prochain. De son côté, la Juventus compterait prendre le Real Madrid de vitesse en bouclant l’opération lors du mercato hivernal. Néanmoins, rien n’est joué dans ce dossier dans lequel le PSG aurait toujours son mot à dire.

Les obstacles de la Juventus et du Real Madrid pour Pogba