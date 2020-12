Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça serait loin d’être terminé entre Zidane et Pogba…

Publié le 28 décembre 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que cela serait terminé entre Paul Pogba et Manchester United, une arrivée au Real Madrid pourrait toujours être d’actualité pour le Français.

Il y a quelques jours, Mino Raiola a lâché une véritable bombe sur l’avenir de Paul Pogba, son client. Alors que la situation du Français à Manchester United est plus que compliquée actuellement, l’agent a assuré que le moment était certainement venu pour Pogba d’aller voir ailleurs. Le feuilleton est donc reparti de plus belle et comme depuis plusieurs mois désormais, l’avenir du champion du monde se retrouve au centre des rumeurs. Où pourrait-il alors rebondir ? Alors qu’un retour à la Juventus est évoqué pour Paul Pogba, les portes du Real Madrid, où Zinedine Zidane l’a toujours attendu, pourraient bien se rouvrir.

Enfin la bonne occasion ?