Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait fixé pour ce joli coup proposé par Di Maria !

Publié le 28 décembre 2020 à 7h15 par H.K.

Sur le départ à l’Atalanta Bergame, Papu Gomez aurait la cote auprès de nombreux clubs européens, comme le PSG, l’AS Roma ou encore l’Inter Milan. Et Leonardo serait d’ores et déjà fixé sur ce coup estimé à 10M€…

Papu Gomez pourrait être un très gros coup réalisé par le PSG cet hiver. Très performant depuis quelques mois avec l’Atalanta Bergame, l’international argentin semble plus que jamais sur le départ depuis son altercation avec son entraîneur Gian Piero Gasperini. Flairant le bon coup, Angel Di Maria se serait empressé de proposer son profil à Leonardo, qui aurait donc lancé le PSG dans la course à sa signature, alors que le club français serait en concurrence avec l’Inter Milan ou encore l’AS Roma. Le Brésilien serait d’ailleurs déjà fixé sur l'opération à mettre en place pour récupérer l'Argentin…

L’Atalanta n’accepterait qu’un transfert