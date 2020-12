Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Thomas Tuchel, il y a eu un tournant…

Publié le 28 décembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Malgré le beau parcours européen du PSG, Thomas Tuchel a en partie perdu son poste d’entraîneur suite à la défaite face au Bayern Munich en Ligue des champions. Explications.

Bien que ses débuts aient semblé prometteurs, Thomas Tuchel a vu entamé le crédit que les dirigeants et propriétaires du PSG lui avaient offert lors de la désillusion européenne face à Manchester United en mars 2019. D’ailleurs, dès son retour à la tête de la direction du PSG au mois de juin de cette même année, Leonardo aurait demandé à Doha s’il était possible pour lui de nommer un nouvel entraîneur. Chose que les propriétaires du PSG lui ont refusé. Mais cela plantait déjà le décor entre le nouveau directeur sportif et l’entraîneur allemand qui ne semblent jamais avoir eu une relation étroite. Dans la nuit de mercredi à jeudi, c’est ce même Leonardo qui a fait savoir à Thomas Tuchel que son aventure parisienne se terminait à six mois de la fin de son contrat, comme le10sport.com vous l’a souligné. Et cette éviction était dans l’air depuis un moment.

Le Bayern ou les prémices de cette situation