Mercato - OM : Villas-Boas a «un bon coup à tenter» en Ligue 1 !

Publié le 28 décembre 2020 à 5h15 par T.M.

Toujours à la recherche d’un arrière droit pour remplacer Bouna Sarr, l’OM s’est notamment vu conseiller une piste en Ligue 1.

L’arrière droit recherché par l’OM ne sera pas Joakim Maehle. Pour remplacer Bouna Sarr, les Phocéens s’étaient tournés vers le Danois durant l’été, mais il est finalement resté à Genk. Alors qu’une nouvelle offensive était attendue pour janvier, Maehle s’est engagé avec l’Atalanta. Pour assurer la succession de Sarr, parti au Bayern Munich, l’OM devra donc regarder ailleurs. Mais où ? Pour Le Phocéen , Kévin Kribich a notamment soufflé le nom du latéral de Rennes, Brandon Soppy.

La solution trouvée à Rennes ?