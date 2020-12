Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme annonce sur le premier échec hivernal de Longoria !

Publié le 26 décembre 2020 à 17h00 par Th.B.

Pourtant proche de signer à l’OM lors du mercato estival, Joakim Mæhle aurait pu rejoindre le club phocéen, mais a finalement signé à l’Atalanta mardi soir. De quoi laisser des regrets à l’OM puisque le joueur… voulait jouer à l’Olympique de Marseille.

Dans les ultimes heures du mercato estival, le Bayern Munich a officialisé l’arrivée de Bouna Sarr, laissant l’OM diminué sur le flanc droit de sa défense. Afin de remédier à cette situation, Pablo Longoria et l’ensemble de la section sportive phocéenne ont ouvert plusieurs dossiers dont celui de Joakim Mæhle, international danois de 23 ans évoluant alors à Genk. Depuis, le nom de Mæhle qui n’avait pas caché son mécontentement après l’échec de son transfert à l’OM a continué à être lié à l’Olympique de Marseille. Cependant, mardi soir, Genk a assuré sur son compte Twitter qu’un accord avait été trouvé avec l’Atalanta pour le transfert de Joakim Mæhle et qu’il disputerait sa dernière rencontre sous les couleurs du club belge dimanche face à Waasland-Beveren. Malgré ce choix, Mæhle aurait jusqu’au bout voulu jouer sous la houlette d’André Villas-Boas. De quoi permettre au directeur du football de l’OM et à l’entraîneur certains regrets dans ce dossier.

« Il voulait venir à l’OM et être entraîné par Villas Boas »