Mercato - OM : Rachat, Vélodrome… Le clan Louis-Dreyfus lâche ses vérités !

Publié le 26 décembre 2020 à 11h30 par Th.B.

Au vu des intérêts autres que le football des premiers enfants de la famille Louis-Dreyfus, le jeune Kyril âgé de 23 ans semble être l’héritier de ses parents Robert-Louis et Margarita Louis Dreyfus. Proche de l’OM qu’il apprécie particulièrement, Kyril a cependant décidé de racheter Sunderland et non l’OM et pour une raison bien précise.

« C’est signé. Je n’ai pas dormi ces trois dernières semaines. Maintenant, j’éteins mon téléphone » . Au réveillon de Noël, le 24 décembre dernier, Kyril Louis-Dreyfus lâchait ce message officialisant ainsi le rachat de Sunderland, grand nom du football anglais, mais relégué en troisième division en raison de déboires financiers. Fils du défunt Robert Louis-Dreyfus et de Margarita Louis-Dreyfus, deux anciennes figures fortes de l’OM, le jeune Kyril âgé de 23 ans aurait pu prendre la décision de marcher dans le sillage de ses parents. L’Équipe révélait d’ailleurs au courant du mois de novembre que malgré le rapprochement entre Kyril Louis-Dreyfus et les Black Cats , le principal intéressé cultivait le désir à terme, de revenir à l’OM. De quoi lancer des rumeurs de rachat pour un retour d’un membre de la famille Louis-Dreyfus à Marseille. Cependant,, la presse anglaise assurait que Kyril Louis-Dreyfus allait poursuivre son projet de rachat de Sunderland. Une source dévoilait à The Athletic le 24 novembre dernier que le fils Louis-Dreyfus aimait toujours l’OM, mais qu’à ce jour, Sunderland était tout simplement sa priorité. « La famille Louis-Dreyfus a eu beaucoup de problèmes avant de vendre, mais je suis certain qu'il connaît toujours chaque joueur qui est bon et qui est mauvais. Il aime Marseille mais il pense que Sunderland est mieux parce que c'est intéressant et aussi plus calme. Il va essayer d'appliquer certaines idées qu'il a sur le football, mais aussi de grandir avec le club ». Exactement un mois plus tard, le projet de rachat de Kyril Louis-Dreyfus a enfin abouti. Mais quelles sont les raisons de sa non-venue à Marseille, une ville et un club qu’il semble pourtant tant aimer ?

« À l’OM, on n’avait pas le Vélodrome, ce qui nous causait plein de problèmes »