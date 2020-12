Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Joakim Mæhle file à l’Atalanta Bergame !

Publié le 22 décembre 2020 à 21h25 par La rédaction

Pisté par l’OM, Joakim Mæhle évoluera cependant sous les couleurs de l’Atalanta à compter du mois de janvier comme Genk l’a confirmé ce mardi soir.

Comme pressenti ces derniers jours, Joakim Mæhle a finalement quitté Genk. Ce mardi soir, ce transfert a été officialisé par le club belge. Alors que l’OM était annoncé dans le coup pour la signature du latéral droit danois dans le cadre de la succession de Bouna Sarr, Mæhle a donné son accord à l’Atalanta. Dans le communiqué du club belge, il n’y a pas de trace de chiffres et de durée de contrat, mais selon HLN , le joueur danois s’installerait à Bergame pour une durée de quatre ans et demi (juin 2025) et contre un chèque de 11M€ + 4M€ de bonus.