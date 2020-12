Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le premier échec hivernal de Longoria est déjà connu !

Publié le 22 décembre 2020 à 21h15 par Th.B. mis à jour le 22 décembre 2020 à 21h19

Souhaitant recruter un latéral droit, l’OM a vu l’Atalanta lui griller la priorité dans la course à la signature de Joakim Mæhle avec qui le club italien a trouvé un accord total.

Ces dernières heures, Gianluca Di Marzio jetait un gros froid sur le dossier Joakim Mæhle du point de vue de l’OM. En effet, en quête d’un nouveau latéral droit dans le cadre de la succession de Bouna Sarr, Pablo Longoria aurait activé depuis la toute fin du mercato estival la piste menant à Mæhle. L’international danois qui évolue à Genk serait toujours désireux de quitter le club belge et devrait s’engager du côté de l’Atalanta. C’est en effet l’information que le journaliste de Sky Sport a divulgué lundi soir. Et d’après ce qu’il se dit en Belgique, l’OM aurait bien manqué le coche pour Joakim Mæhle.

Tout a été convenu pour le transfert de Mæhle à l’Atalanta