Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria répond à Villas-Boas pour Luis Henrique !

Publié le 28 décembre 2020 à 13h15 par A.M.

Alors qu'André Villas-Boas a récemment reconnu une erreur de casting avec Luis Henrique, Pablo Longoria de son côté réclame de la patience avec le jeune brésilien.

En quête d'un avant-centre l'été dernier, l'OM a finalement décidé d'investir 8M€ pour attirer le jeune ailier brésilien de Botafogo, Luis Henrique. Mais après une demi-saison, André Villas-Boas a reconnu que le club phocéen s'était probablement trompé, Luis Henrique étant incapable d'évoluer au poste d'avant-centre et n'offre donc pas une alternative à Dario Benedetto. « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça », confiait l'entraîneur de l'OM début décembre. Pablo Longoria s'est également prononcé sur cet investissement et se montre moins catégorique que le Portugais.

«C'est un joueur du futur, avec beaucoup de talent»