Mercato - OM : La grande priorité de Longoria et Eyraud, c'est lui !

Publié le 28 décembre 2020 à 12h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, André Villas-Boas ne semble plus écarter la possibilité de prolonger son bail à l'OM. Une solution qui semble être privilégiée également par Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud.

Arrivé sur le banc de l'Olympique de Marseille en 2019 pour remplacer Rudi Garcia, André Villas-Boas a rapidement fait l'unanimité, tant par sa communication que par ses résultats. Il faut dire que le technicien portugais a permis à l'OM de retrouver la Ligue des Champions grâce à une deuxième place en Ligue 1. Autrement dit, la première saison a été parfaite pour André Villas-Boas. Toutefois, tout a failli basculer en mai dernier lorsque le club phocéen a décidé de se séparer d'Andoni Zubizarreta. Très proche de son directeur sportif, le Portugais a plusieurs fois affirmé qu'il liait son avenir à celui de l'ancien dirigeant du FC Barcelone. Par conséquent, lorsque le Basque est parti, le départ de Villas-Boas ne faisait plus aucun doute. Et pourtant, l'ex-entraîneur de Chelsea a été convaincu par ses joueurs et par la perspective de disputer la Ligue des Champions. Le coach lusitanien est donc resté sur le banc de l'OM sans pour autant prolonger son bail qui s'achève en juin prochain. Mais les dirigeants olympiens ne comptent pas le laisser filer.

Longoria interpelle Villas-Boas

A tel point que la prolongation d'André Villas-Boas semble être la priorité de l'OM. Malgré le bilan catastrophique en Ligue des Champions, avec une quatrième et dernière place de son groupe synonyme d'élimination de toutes compétitions européennes, le technicien portugais continue d'avoir le soutien de sa direction. Dans les colonnes de La Provence , Pablo Longoria ne cache ainsi pas sa volonté de voir prolonger André Villas-Boas : « Je suis très content avec lui. Comme je l'ai dit, c'est un coach de très haut niveau. C'est la personne parfaite pour continuer notre projet, c'est le bon coach pour le futur du club. On a commencé à parler, j'ai discuté avec ses agents, je suis allé au Portugal, ils sont venus ici. L'intention est de poursuivre ensemble, on doit trouver la façon de le faire. Dans ma tête, la priorité est de voir comment on peut continuer ensemble ». Et à Marseille, le directeur du football n'est pas le seul à se mobiliser pour le Portugais.

Eyraud s'enflamme pour le bilan de Villas-Boas