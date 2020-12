Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé prêt à jouer un mauvais tour au Barça ?

Publié le 28 décembre 2020 à 11h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022, Ousmane Dembélé serait en discussions avec le FC Barcelone pour prolonger. Mais le tricolore, conscient qu’il dispose de nombreux prétendants, se trouve en position de force sur son dossier.

Arrivé à l’été 2017 au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’est jamais parvenu à faire preuve de continuité. Souvent brillant quand il joue, mais trop souvent blessé, le champion du monde peine à justifier son transfert de 130M€. Dans une situation financière délicate, le club a bien essayé de vendre son ailier l’été dernier, tout proche de rallier Manchester United dans les derniers jours du mercato. Mais le principal intéressé s’est accroché, jusqu’à parvenir à faire pencher la balance en sa faveur. Car désormais, il est bien question d’une prolongation d’Ousmane Dembélé en interne.

Dembélé en position de force