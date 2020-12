Foot - Mercato - OM

OM : Le mercato de tous les dangers pour Villas-Boas !

Publié le 25 décembre 2020 à 12h30 par A.M.

Le mercato d'hiver s'annonce crucial pour l'OM qui sera partagé entre sa volonté de conserver une équipe compétitive afin de rester sur sa lancée en Ligue 1, et la nécessité de vendre afin d'équilibrer les comptes. C'est bien l'hiver de tous les dangers pour l'OM.

L'été dernier, l'Olympique de Marseille a réussi à se renforcer malgré le contexte sanitaire et économique. En effet, le club phocéen a attiré 5 joueurs pour un total de 8M€, somme intégralement investie sur Luis Henrique. Michaël Cuisance et Leonardo Balerdi ont été prêtés tandis que Pape Gueye et Yuto Nagatomo sont arrivés libres. Mais du côté des ventes, les exigences n'ont pas été respectées. En effet, seul Bouna Sarr a été vendu, pour 10M€ au Bayern Munich, ce qui est loin d'être suffisant. Et l'élimination de l'OM dès la phase de groupe de la Ligue des Champions n'arrange pas les choses. C'est en effet une éventuelle manne financière qui s'éloigne ce qui complique déjà les ambitions marseillaises cet hiver.

L'OM contraint de vendre...