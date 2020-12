Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion décisive pour ce chouchou de Di Maria ?

Publié le 28 décembre 2020 à 11h45 par A.D.

En froid avec Gian Piero Gasperini, Papu Gomez aurait rencontré sa direction pour mettre les choses au clair. Si la situation se serait détendue, la tension resterait forte entre le numéro 10 de l'Atalanta et son entraineur. Alors qu'une nouvelle réunion devrait sceller définitivement l'avenir d'Alejandro Darío Gómez, le PSG serait toujours en concurrence avec l'Inter, le Napoli et l'AS Rome. De son côté, le Milan AC aurait calmé ses ardeurs.

Alors qu'il se serait pris le bec avec Gian Piero Gasperini, Papu Gomez voudrait quitter l'Atalanta dès le mois de janvier. Une information qui n'aurait pas échappée à Leonardo, le directeur sportif du PSG, mais surtout à Angel Di Maria. En effet, El Fideo serait un grand fan de Papu Gomez et le réclamerait à sa direction. Pour la chasse à Alejandro Darío Gómez, le PSG ne devrait pas être seul au mois de janvier, puisque le Milan AC, l'Inter, le Napoli et l'AS Rome seraient également prêts à accueillir le milieu offensif de 32 ans. De leur côté, les hautes sphères de l'Atalanta ne seraient pas prêtes à laisser filer Papu Gomez aussi facilement. Dans cette optique, la famille Percassi - propriétaire de La Dea - aurait organisé une réunion pour tenter de rabibocher son numéro 10 et son entraineur Gian Piero Gasperini. Une tentative qui aurait échoué.

L'avenir de Papu Gomez décidé avant vendredi ?