Mercato - PSG : Leonardo doit-il écouter Pochettino pour Dybala ?

Publié le 28 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors qu’il va succéder à Thomas Tuchel sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino aurait soufflé un premier gros nom à Leonardo pour renforcer l’effectif : Paulo Dybala. Mais selon vous, faut-il miser sur le joueur de la Juventus ?

En froid avec sa direction, Thomas Tuchel ne va finalement pas finir la saison avec le PSG. L’Allemand a en effet dirigé son dernier match avec le club de la capitale mercredi contre Strasbourg (4-0) et ne sera pas de retour après la trêve hivernale. Comme vous l’a révélé le10sport.com, ce départ n’est pas une surprise puisque les relations entre Tuchel et l'état-major parisien étaient compliquées ces derniers mois, incitant alors les Qataris à se pencher sur sa succession. Son successeur se nomme Mauricio Pochettino, qui va signer pour deux ans et demi selon nos informations. Le 10 Sport vous a également indiqué ce samedi que Dele Alli était la grande priorité de l’Argentin pour cet hiver, mais l’ancien coach de Tottenham aurait également ciblé une star pour renforcer l’effectif du PSG.

Dybala, le joueur qu’il faut à Pochettino et au PSG ?