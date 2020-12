Foot - Mercato - PSG

Mercato - Barcelone : PSG, City… Lionel Messi fait une annonce capitale sur son avenir !

Publié le 27 décembre 2020 à 23h00 par B.C.

Annoncé sur les tablettes du PSG et de Manchester City, Lionel Messi a annoncé ce dimanche soir qu’il ne prendrait aucune décision avant la fin de la saison. Néanmoins, l’Argentin ne ferme pas la porte à un départ.

Désireux de claquer la porte du FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi est finalement resté en Catalogne contre son gré. L’Argentin sera cependant libre de faire ce qu’il voudra à l’issue de la saison puisque son contrat prendra fin en juin 2021. Ainsi, un départ est évoqué depuis de nombreuses semaines pour l’attaquant de 33 ans, qui figure sur les tablettes du PSG et de Manchester City. Dans un entretien diffusé ce dimanche soir sur la Sexta , Lionel Messi s’est prononcé sur son avenir, indiquant qu’il désirait finir la saison avec le FC Barcelone avant de trancher. Un départ est toutefois bien envisagé par Lionel Messi…

« Je vais attendre la fin de la saison. (…) Si je pars, je voudrais partir de la meilleure façon »