Mercato - PSG : Pochettino a déjà identifié sa grande priorité !

Publié le 28 décembre 2020 à 3h15 par A.M.

Bien qu'il ne soit pas encore installé sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino aurait déjà identifié sa première recrue : Dele Alli.

Dans les prochains jours, Mauricio Pochettino sera intronisé sur le banc du PSG en succession de Thomas Tuchel. Et rapidement, le technicien argentin va devoir plancher sur le mercato. En effet, le marché hivernal ouvrira ses portes le 2 janvier prochain, et l'ancien entraîneur de Tottenham réclamera probablement quelques retouches à un effectif qu'il n'a pas lui-même façonné. Et sa grande priorité semble déjà identifiée.

Alli, le premier gros coup de Pochettino ?