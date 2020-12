Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman valide une piste pour l'avenir de Messi !

Publié le 28 décembre 2020 à 20h00 par A.M.

Alors que Lionel Messi a annoncé qu'il se voyait bien se reconvertir en directeur sportif, Ronald Koeman estime que cela pourrait être une excellente idée.

Bien que son avenir à court terme soit au cœur de toutes les discussions puisque son contrat au FC Barcelone s'achève en juin prochain, Lionel Messi doit également commencer à réfléchir à son après-carrière. Et pour cause, à la fin de la saison, l'Argentin aura 34 ans et s'approchera à grands pas de la fin de sa magnifique carrière. Dans son interview accordée à La Sexta , le sextuple Ballon d'Or donner d'ailleurs une piste pour sa reconversion. « Je ne me vois pas comme entraîneur, peut être comme directeur sportif pour attirer des joueurs que je veux ou dont le club a besoin. On verra », assure-t-il. Passé par le même dilemme à l'issue de sa carrière, Ronald Koeman valide le choix de Lionel Messi.

