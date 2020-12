Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bouna Sarr dévoile la raison de son départ !

Publié le 29 décembre 2020 à 7h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Bouna Sarr a quitté l'OM et s'est engagé en faveur du Bayern. Comme l'a expliqué le latéral droit de 28 ans, il a fait ce choix pour se donner davantage de chances d'évoluer en équipe de France.

Après cinq saisons de bons et loyaux services à l'OM, Bouna Sarr a fait ses valises et s'est envolé vers Munich, du côté du Bayern. Un choix que le latéral droit de 28 ans a pris pour une raison simple. Lors d'un entretien accordé à 51 , le magazine des membres du Bayern, Bouna Sarr a avoué qu'il avait rejoint le club bavarois parce qu'il espérait taper dans l'oeil de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.

Un transfert au Bayern pour en mettre plein les yeux à Deschamps ?