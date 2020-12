Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Excellente nouvelle pour Longoria avec ce dossier prioritaire !

Publié le 28 décembre 2020 à 23h15 par A.D.

Pour combler le vide laissé par Bouna Sarr, Pablo Longoria examinerait l'idée de recruter Bryan Reynolds. En concurrence avec la Juventus et l'AS Rome, le Head of Football de l'OM pourrait voir les Giallorossi renoncer à l'idée de recruter la pépite de Dallas.

A la toute fin du dernier mercato estival, l'OM a vu Bouna Sarr lui filer entre les doigts. En effet, le Bayern a formulé une offre de 8M€ à la direction phocéenne pour le transfert du latéral droit de 28 ans. Une proposition que l'OM, en difficulté sur le plan financier, n'a pas pu se permettre de refuser. Depuis le départ de Bouna Sarr, Pablo Longoria est en quête active d'un nouvel arrière droit. Dans cette optique, le Head of Football de l'OM s'intéresse de près à Kenny Lala (Strasbourg) et Fabien Centonze (FC Metz) - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - mais également à Bryan Reynolds. Et en ce qui concerne, la pépite de Dallas, les Marseillais devraient se frotter à la Juventus et à l'AS Rome, à moins que l'un de ces deux cadors de Serie A ne décide de battre en retraite.

L'AS Rome aurait levé le pied pour Bryan Reynolds