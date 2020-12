Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un plan bien ficelé pour la succession de Bouna Sarr ?

Publié le 27 décembre 2020 à 7h45 par A.D.

Alors que Bouna Sarr a signé au Bayern, l'OM ciblerait notamment Bryan Reynolds pour le remplacer numériquement. Egalement sur le coup, l'AS Rome aurait une stratégie bien précise pour obtenir gain de cause.

Dans les ultimes instants du mercato estival, l'OM a perdu Bouna Sarr. En effet, le Bayern a formulé une offre de dernière minute à hauteur de 8M€. Une proposition que le club phocéen, qui se trouve en difficulté sur le plan financier, était incapable de refuser. Depuis le départ de Bouna Sarr, Pablo Longoria n'a pas encore su lui trouver un successeur. Et pourtant, il a tout de même identifié plusieurs pistes pour remplacer son ancien arrière droit, et notamment celles menant à Joakim Maehle, Bryan Reynolds ou encore Fabien Centonze selon nos informations. En ce qui concerne le défenseur de Dallas, le Head of Football de l'OM doit se méfier de l'AS Rome. « L’AS Rome a été le premier club à ouvrir des discussions avec Bryan Reynolds et Dallas. Ils étaient prêts à payer 7M€ pour le recruter immédiatement. Mais il n’y a pas encore d’accord. La Juventus est aussi dans la course » , a précisé Fabrizio Romano il y a quelques jours dans le podcast Que Golazo .

L'AS Rome ne voudrait pas entrer dans une guerre d'enchères pour Reynolds