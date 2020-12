Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce gros nom de Zidane est dans l’embarras pour son avenir !

Publié le 27 décembre 2020 à 7h00 par H.G.

Alors qu’il souhaiterait quitter le Real Madrid cet hiver, Isco ne verrait pas les prétendants se bousculer pour l’accueillir dans leur effectif.

Arrivé en provenance du Malaga CF en 2013, Isco a longtemps été l’un des éléments forts du Real Madrid. Seulement voilà, depuis maintenant plusieurs mois, l’international espagnol n’est plus que l’ombre de lui-même et ne parvient plus à se montrer performant comme par le passé. Logiquement, son temps de jeu s’en est retrouvé considérablement impacté, le natif de Benalmádena n’ayant disputé 357 minutes de jeu cette saison toutes compétitions confondues, avec aucun but inscrit ni passe décisive délivrée. Face à cette situation, Isco souhaiterait donc quitter le Real Madrid pour se relancer. Seulement voilà, à l’aube de l’ouverture de la fenêtre hivernale des transferts, le milieu de 28 ans n’attirerait pas les foules…

Aucun club ne se serait manifesté concrètement pour accueillir Isco !