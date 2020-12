Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria réclame un gros départ !

Publié le 28 décembre 2020 à 16h15 par A.M.

Plus gros salaire de l'effectif de l'OM, Kevin Strootman n'est plus en odeur de sainteté à Marseille et Pablo Longoria ne manque pas de lui faire savoir.

C'est l'un des dossiers tendus à Marseille. En difficulté financière, l'OM doit alléger sa masse salariale et la présence de Kevin Strootman dans l'effectif n'arrange pas les finances du club. Et pour cause, recruté en 2018, le milieu de terrain néerlandais possède le plus gros salaire de l'effectif pour un rendement qui est loin de correspondre à ses émoluments. Peu utilisé par André Villas-Boas, l'ancien joueur de l'AS Roma se contente de bouts de match puisqu'au total, il a disputé 202 minutes toutes compétitions confondues avec l'OM. Une situation qui ne manque pas d'interpeller Frank de Boer. « La situation de Strootman à Marseille n’est pas vraiment rose. Si la situation ne change pas, alors je choisirai d’autres joueurs que lui. Je l’ai également appelé il y a deux jours, avec le message que je choisissez les autres », confiait le sélectionneur des Pays-Bas.

«Kevin connaît sa situation»