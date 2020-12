Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se prépare à deux énormes ventes !

Publié le 28 décembre 2020 à 12h15 par A.M.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille devrait essentiellement se concentrer sur les ventes afin de rééquilibrer ses comptes. Et Pablo Longoria confirme qu'il se prépare à tout.

Le mercato d'hiver s'annonce sous le signe des ventes pour l'Olympique de Marseille. Et pour cause, le club phocéen va devoir vendre afin d'équilibrer ses comptes fragilisés par la crise sanitaire ainsi que le défaut de paiement de Mediapro. L'élimination précoce en Ligue des Champions n'a rien arrangé. Par conséquent, plusieurs cadres pourraient quitter l'OM durant le mois de janvier, à commencer par les joueurs qui possèdent la valeur marchande la plus importante. Dans cette optique, Morgan Sanson a déjà fait l'objet d'une offre de transfert, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Mais d'autres joueurs sont concernés à l'image de Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Et Pablo Longoria n'écarte rien.

«Si des joueurs sont attractifs, tu dois être prêt à les remplacer»