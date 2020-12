Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quand Lionel Messi évoque un retour de Xavi...

Publié le 28 décembre 2020 à 10h30 par La rédaction

Alors que Lionel Messi envisage de découvrir un nouveau club, le FC Barcelone passera pas une élection présidentielle. L'enjeu est énorme pour les candidats. Xavi est souvent évoqué comme le successeur de Ronald Koeman et pourrait convaincre la Pulga de rester.

Le 1er et le 24 janvier, le FC Barcelone affrontera deux échéances importantes pour son avenir. La nouvelle année marquera l'ouverture du mercato hivernal et donc la possibilité pour les joueurs en fin de contrat de négocier librement. Pour la première fois, les Blaugrana se retrouvent sur la sellette pour Lionel Messi, impuissant si la Pulga prenait une décision. Mais le club catalan peut avoir l'esprit tranquille : l'international argentin ne compte pas faire son choix avant la fin de la saison, qui marquera d'ailleurs la fin de son bail. Quelques semaines plus tard, le FC Barcelone connaîtra son nouveau président après la démission de Josep Maria Bartomeu et l'intérim de Carles Tusquets. Alors que l'institution est en difficulté sportive et financière, le vainqueur aura la lourde charge de gérer de nombreux dossiers chaud. De l'arrivée de renforts au choix de l'entraîneur, les autres dossiers pourraient d'ailleurs avoir un rôle à jouer dans l'avenir de Lionel Messi.

« Est-ce que je resterai avec Xavi ? On verra, je ne sais pas »