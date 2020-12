Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria lâche un indice sur l'identité des futures recrues !

Publié le 28 décembre 2020 à 18h15 par A.M.

Head of football de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria s'est prononcé sur ses méthodes de recrutement et dévoile notamment le nom des marchés sur lesquels il compte se positionner pour renforcer l'OM.

Nommé head of football de l'Olympique de Marseille l'été dernier, Pablo Longoria a remplacé Andoni Zubizarreta tout en ayant des fonctions plus élargies que le Basque. L'ancien directeur sportif de Valence est ainsi en charge de toute la stratégie sportive de l'OM, y compris donc du recrutement. Un domaine dans lequel il sera très attendu dans les prochaines semaines puisqu'il devra renforcer l'effectif du club phocéen avec des moyens très limités. Dans cette optique, Pablo Longoria dévoile ses plans, révélant notamment le nom des marchés sur lesquels il compte investir pour renforcer l'OM.

«La France est notre marché principal»