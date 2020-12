Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’OM se défend pour cette erreur de recrutement !

Publié le 29 décembre 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que Luis Henrique n’est pas l’attaquant tant espéré par André Villas-Boas à l’OM, Pablo Longoria a mis les choses au point concernant cette erreur de casting.

Cet été, pour renforcer l’OM, André Villas-Boas avait différentes priorités. L’une d’elles était notamment de recruter un attaquant de point pour avoir une autre solution que Dario Benedetto. Sur le front de l’attaque, c’est finalement Luis Henrique qui est arrivé en provenance du Brésil. Or, le problème est que le joueur de 18 ans est davantage un ailier qu’un attaquant axial. Une erreur de casting assumée dernièrement par Villas-Boas, qui avait reconnu une erreur avec Luis Henrique.

« Un choix pour l’avenir »