Mercato - OM : Des ventes cet hiver ? Longoria répond à Villas-Boas !

Publié le 28 décembre 2020 à 15h15 par A.M.

Interrogé sur le mercato d'hiver, Pablo Longoria reconnaît que l'Olympique de Marseille sera probablement contraint de vendre avant de se renforcer.

Régulièrement interrogé sur le mercato d'hiver, André Villas-Boas ne se montre guère optimiste et l'entraîneur de l'OM est conscient qu'il faudra surement vendre durant le mois de janvier. « La possibilité de recruter cet hiver ? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on soit interdit d'investissement. Frank est disponible si on présente bien les choses mais le mercato sera plus sur les départs que sur des investissements. Est-ce que ça m'inquiète ? Non. Tout le monde cherche à boucler des départs à part les Anglais qui sont riches », confiait le technicien portugais ces derniers jours. Et dans une interview accordée à La Provence , Pablo Longoria confirme également que l'OM aura besoin de vendre afin d'équilibrer ses comptes. Mais le head of football marseillais refuse de dramatiser la situation.

«Les transferts sont une recette ordinaire pour faire du bilan»