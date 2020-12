Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un buteur de Zidane tout proche du départ ?

Publié le 28 décembre 2020 à 21h30 par La rédaction

Encore et toujours en difficulté au Real Madrid, Luka Jovic devrait faire ses valises en janvier pour retrouver du temps de jeu. Bien décide à en faire la doublure d’Ibrahimovic au Milan AC, Paolo Maldini a un plan pour attirer le Serbe.

Après avoir bien failli faire ses valises cet été, Luka Jovic semble voué à changer d’air en janvier. Débarqué pour 60M€ à l’été 2019, le Serbe n’est toujours pas parvenu à tirer son épingle du jeu au Real Madrid, et ce en dépit des nombreuses opportunités de relance offertes par Zinédine Zidane. Le buteur de 23 ans, qui n’a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison, dispose toutefois de nombreux prétendants, prêts à tenter le pari au mercato d’hiver. Outre son ancien club l’Eintracht Francfort et Wolverhampton, le Milan AC espère bien l’attirer.

Une opération à la Brahim Diaz pour Luka Jovic ?