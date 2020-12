Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel a un gros coup à jouer pour cette cible en attaque !

Publié le 27 décembre 2020 à 12h45 par La rédaction

En recherche de renfort en attaque pour redresser la situation lors de la seconde partie de saison, Claude Puel aurait fait de Mostafa Mohamed l'une de ses cibles prioritaires lors du prochain mercato hivernal de l'ASSE. L'ancien entraîneur de Leicester pourrait avoir un gros coup à jouer avec l'international égyptien, alors que l'intérêt entre les deux parties serait réciproque.

A la trêve hivernale, l'ASSE est en bien mauvaise posture en Ligue 1, ne possédant que six points d'avance sur le FC Lorient, actuel barragiste. Si les Verts restent sur six matchs sans défaite, les problèmes auxquels est confronté Claude Puel depuis le début de saison sont toujours présents. Outre le secteur défensif, handicapé depuis le départ de Wesley Fofana et le prêt avorté de William Saliba, l'ancien entraîneur de Leicester souhaiterait renforcer l'attaque du club du Forez, alors que Charles Abi serait loin de faire l'unanimité. L'ASSE étant la quatrième pire attaque de Ligue 1, Claude Puel aurait fait du recrutement d'un attaquant l'une de ses priorités lors du prochain mercato hivernal. Passés proche d'obtenir le prêt de M'Baye Niang cet été, les dirigeants stéphanois auraient désormais jeté leur dévolu sur Mostafa Mohamed, attaquant international égyptien évoluant à Zamalek, et qui serait également intéressé à l'idée de rejoindre la Ligue 1...

Mostafa Mohamed ferait le forcing pour son départ !