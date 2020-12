Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 27 décembre 2020 à 12h30 par Dan Marciano

Courtisé par les plus grands clubs européens, Erling Braut Haaland a indiqué qu’il ne souhaitait pas, pour l’instant, quitter le Borussia Dortmund. L’attaquant norvégien veut enrichir le palmarès du club allemand et y laisser une trace.

Arrivé en janvier dernier au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland pourrait-il quitter la Bundesliga à la fin de la saison ? Auteur de 17 buts cette saison, l’attaquant norvégien ne cesse d'impressionner au sein du club allemand. Des prestations qui ne sont pas passées inaperçues auprès des cadors européens. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2024, le joueur de 20 ans ne devrait pas s’éterniser au Borussia Dortmund et devrait vraisemblablement quitter le club de la Ruhr dans les prochains mois afin de passer un cap dans sa carrière. La question de son avenir devrait se poser lors du prochain mercato estival, d’autant que la presse annonce une liste de prétendants impressionnante pour Haaland. Le PSG, le Real Madrid, Manchester City, Manchester United, mais aussi certains candidats à la présidence du FC Barcelone à l’instar de Joan Laporta suivraient de près la situation du prodige norvégien. Mais pour l’heure, Erling Braut Haaland a d’autres priorités.

«Mon plus grand rêve en ce moment est de réaliser quelque chose avec Dortmund»