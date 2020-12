Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : L’hiver de tous les dangers pour Christophe Galtier ?

Publié le 29 décembre 2020 à 5h15 par T.M.

Malgré le rachat récent du LOSC, de grosses ventes seraient attendues dans le nord de la France. Et pour Christophe Galtier, cet exode pourrait être énorme.

La situation financière actuelle aura donc été fatale à Gérard Lopez. Ne pouvant plus payer ses créancier, le dirigeant luxembourgeois a été contrait de vendre le LOSC. Un nouveau chapitre débute donc chez les Dogues et c’est Olivier Létang qui est désormais aux commandes. A peine arrivé, le patron du LOSC avait annoncé que le club n’était plus contraint de vendre durant le prochain mercato hivernal. Toutefois, les paroles pourraient bien être différentes des actes puisque dans le nord de la France, ce mois de janvier pourrait être très agité.

De gros départs à prévoir !