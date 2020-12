Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi dévoile une piste sur son avenir !

Publié le 29 décembre 2020 à 4h30 par T.M.

Quel sera l’avenir de Lionel Messi ? Alors que tout le monde se pose la question et attend la décision du joueur du FC Barcelone, ce dernier pense également à son après-carrière, ayant même déjà une idée en tête.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi se retrouve à un moment important de sa carrière. Alors que l’Argentin va attendre la nomination du prochain président blaugrana pour se décider, tout est bien possible. Si le sextuple Ballon d’Or peut prolonger au Barça, il peut également s’en aller avec comme possible destination le PSG ou Manchester City. Actuellement, tout le monde cherche donc à obtenir des réponses concernant l’avenir de Lionel Messi. Forcément, ce dimanche, l’interview de La Pulga à La Sexta était très attendue pour tenter d’en savoir plus.

Messi, futur directeur sportif ?