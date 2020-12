Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Messi envoie un message très fort à Griezmann !

Publié le 28 décembre 2020 à 13h00 par A.M.

Durant sa très attendue interview à la télévision espagnole, Lionel Messi en a profité pour mettre les choses au clair au sujet de sa relation avec Antoine Griezmann.

Recruté pour 120M€ il y a un an et demi, Antoine Griezmann peine à s'imposer au FC Barcelone. Sa relation avec Lionel Messi est notamment pointée du doigt. Sur la pelouse, les deux attaquants semblent avoir du mal à se trouver tandis que l'entourage du Français a plusieurs fois assuré que le sextuple Ballon d'Or ne faisait rien pour faciliter l'intégration du Champion du monde. Des rumeurs qui ont agacé Antoine Griezmann qui est donc sorti du silence en novembre dernier à ce sujet : « C’est vrai que ce qui a été dit peut générer des doutes sur la relation que j’entretiens avec Leo, mais je pense qu’il sait très bien que j’ai beaucoup de respect pour lui. Je le considère comme un grand exemple, avec une belle image et je pense que Leo le sait ».

Selon Messi, tout va bien avec Griezmann