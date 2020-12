Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le clan Umtiti fait passer un message lourd de sens à Koeman !

Publié le 27 décembre 2020 à 11h00 par D.M.

Des proches de Samuel Umtiti ont évoqué les dernières années compliquées du défenseur, qui serait déterminé à s’imposer au FC Barcelone.

En mars 2019, Samuel Umtiti avait indiqué au micro de Téléfoot qu’il avait pris un grand risque en disputant la Coupe du monde en Russie. « J'ai des bonnes sensations, je me sens de mieux en mieux. J'ai pris un risque avec la Coupe du monde. C'était un rêve que j'ai réalisé. J'ai forcé dessus (genou), c'est pour ça que ça a compliqué les choses » avait-il confié. Une décision finalement lourde de conséquences puisque le défenseur ne parvient pas à se défaire de ses blessures. Samuel Umtiti a une nouvelle fois été touché au genou gauche en juillet dernier et a dû louper les premières rencontres de la saison. Le joueur a fait son retour sur les pelouses le 8 décembre dernier en Ligue des champions face à la Juventus, mais le chemin reste encore long pour l'ancien membre de l'OL.

Umtiti déterminé à retrouver son statut et son niveau