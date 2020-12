Foot - Barcelone

Barcelone : Le Barça est-il meilleur avec ou sans Neymar ?

Publié le 24 décembre 2020 à 23h30 par T.M.

A nouveau, à Barcelone, le cas Neymar fait énormément parler. Le Brésilien est encore annoncé possiblement de retour. Une bonne idée pour les Blaugrana ?

Arrivé à Barcelone en 2013 en provenance de Santos, Neymar s’est révélé aux yeux de tous en Catalogne. Avec Lionel Messi, le Brésilien a formé un incroyable duo, qui a toutefois été brisé en 2017 au moment de son départ pour le PSG. C’est donc loin du Barça que Neymar évolue désormais, mais l’histoire pourrait ne pas être terminée. Après un retour avorté en 2019, l’international auriverde est à nouveau annoncé possiblement de retour à Barcelone. En effet, en fonction du nouveau président qui sera élu le 24 janvier prochain, Neymar pourrait retrouver la Catalogne, d’autant plus qu’il a émis le souhait de retrouver le plus rapidement possible Lionel Messi. Des retrouvailles sous le maillot blaugrana ?

Neymar, le successeur de Messi ?

A propos de ce possible retour de Neymar, chaque candidat à la présidence du FC Barcelone a son avis. Si certains sont pour, d’autres ont toutefois clairement fermé la porte à ce scénario. Pourtant, le Brésilien pourrait faire un bien fou aux Blaugrana, qui sont actuellement en grande difficulté. Sur le plan offensif, cela ne va clairement pas au Barça alors que Lionel Messi est moins déterminant que par le passé. La reformation du duo entre les deux Sud-Américains pourrait donc être une bonne nouvelle, tout en assurant la succession à long terme de l’Argentin. De plus, Neymar fait également énormément de différences en un contre un. Un style de joueurs qui manque actuellement au Barça, qui doit faire avec les blessures d’Ansu Fati et Ousmane Dembélé. D’un point de vue sportif, le club culé aurait donc tout intérêt à faire revenir Neymar, mais d’un autre côté, il faut aussi prendre en compte l’aspect économique et c’est là que cela pourrait bloquer.