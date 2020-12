Foot - Barcelone

Barcelone : Après son nouveau record, Messi reçoit un vibrant hommage de Pelé !

Publié le 20 décembre 2020 à 7h00 par H.G.

Après que Lionel Messi ait égalé un illustre record de Pelé ce samedi face au Valence CF, l’ancien joueur brésilien a adressé un message à celui qu’on surnomme La Pulga.

Ce samedi, le FC Barcelone recevait le Valence CF au Camp Nou pour le compte de la 14e journée de la Liga. Le club catalan n’est pas parvenu à faire mieux qu’un match nul face aux Blanquinegros (2-2), mais la rencontre a été marquée par un événement particulier : le 643e but marqué par Lionel Messi sous le maillot du Barça, inscrit en deux temps de la tête après un penalty manqué. Un nombre de réalisations colossal avec un seul club qui lui permet d’égaler le record de Pelé réalisé entre 1956 et 1974 avec Santos. Ainsi, après une telle prouesse, l’ancien attaquant du Brésil a adressé un message fort à Lionel Messi pour le féliciter de son but du jour et pour l’ensemble de sa carrière réalisée au FC Barcelone.

« Je vous admire beaucoup »