Foot - Barcelone

Barcelone : Lionel Messi répond à Pelé après son hommage XXL !

Publié le 21 décembre 2020 à 1h00 par H.G.

Alors que Pelé a adressé un beau message à Lionel Messi après un nouveau record atteint par l’Argentin, celui qu’on surnomme la Pulga n’a pas tardé à répondre à l’ancien attaquant brésilien.

« Félicitations pour votre record historique, Lionel. Mais surtout, félicitations pour votre belle carrière à Barcelone. Les histoires comme la nôtre, d'amour pour le même club pendant si longtemps, seront malheureusement de plus en plus rares dans le football. Je vous admire beaucoup », avait écrit Pelé ce samedi sur ses réseaux sociaux après le 643e but inscrit par Lionel Messi sous le maillot du FC Barcelone face au Valence CF (2-2). Avec un tel nombre de réalisations sous le maillot d’un même club, l’attaquant argentin a ainsi égalé le record de Pelé réalisé entre 1956 et 1974 avec Santos.

« Merci beaucoup pour votre message très affectueux »