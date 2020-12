Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les grandes manoeuvres lancées pour le départ de Paredes ?

Publié le 28 décembre 2020 à 14h45 par A.D.

Totalement sous le charme de Leandro Paredes, Antonio Conte voudrait l'échanger avec Christian Eriksen dès cet hiver. Pour finaliser ce dossier au plus vite, le coach de l'Inter aurait décidé de mettre un coup de boost. Ainsi, Antonio Conte devrait rencontrer ses dirigeants ce mardi pour préparer une réunion au sommet avec le PSG

Depuis son arrivée à l'Inter en janvier dernier, Christian Eriksen n'aurait pas les faveurs d'Antonio Conte. Dans cette optique, l'international danois voudrait faire ses valises dès le prochain mercato pour se relancer. Alors que le PSG s'intéresserait à Christian Eriksen, Antonio Conte voudrait en profiter pour récupérer Leandro Paredes en échange. Et à quelques jours de l'ouverture de la prochaine fenêtre de transferts, le coach de l'Inter aurait décidé de passer à la vitesse supérieure.

Une rencontre PSG-Inter pour le coup Paredes-Eriksen ?