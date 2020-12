Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria lâche ses vérités sur le rôle d'Aldridge !

Publié le 29 décembre 2020 à 1h15 par A.M.

Alors que le mystère plane concernant le rôle de Paul Aldridge, Pablo Longoria explique la façon dont il collabore avec le dirigeant anglais toujours aussi discret.

Voilà quasiment un an que Jacques-Henri Eyraud a engagé le mystérieux Paul Aldridge dont l'arrivée a provoqué une crise entre la direction de l'OM et André Villas-Boas, très agacé de ne pas avoir été mis au courant de la nomination d'un nouveau dirigeant dont le rôle pouvait empiéter sur celui d'Andoni Zubizarreta, directeur sportif du club à cette époque. Il faut dire que la fonction première de Paul Aldridge était de mettre son réseau anglais à disposition de l'OM afin de faciliter la vente des joueurs en Premier League. Mais jusque-là, ce n'est pas très efficace puisqu'aucun Marseillais n'a traversé la Manche. A tel point que certains doutes existent concernant la présence de Paul Aldridge à l'OM. Mais Jacques-Henri Eyraud a récemment mise les choses au clair dans les colonnes de L'Equipe . « Oui, oui » Paul Aldridge est toujours à l'OM assure le président olympien avant d'ajouter qu'il « est basé en Angleterre et il collabore avec Pablo (Longoria). »

«Il peut offrir beaucoup d'opportunités pour vendre des joueurs»