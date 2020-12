Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà en danger pour cette pépite brésilienne !

Publié le 29 décembre 2020 à 0h15 par D.M.

Le PSG suivrait les prestations de Brenner. Mais la concurrence est forte dans ce dossier puisque l’Ajax, la Juventus et le Milan AC s'intéresserait également à l’attaquant du FC Sao Paulo.

Après Neymar, Marquinhos et Rafinha, le PSG pourrait accueillir un nouveau joueur brésilien dans son effectif. Comme révélé par UOL , Leonardo serait intéressé par Brenner. Agé de 20 ans, ce joueur évolue au FC Sao Paulo au poste d’avant-centre et a déjà inscrit 11 buts cette saison en championnat. Mais le PSG doit se méfier de la concurrence dans ce dossier puisque l’Ajax, la Juventus et le Milan AC surveilleraient la situation de Brenner, sous contrat jusqu’en 2022 avec son équipe.

Leonardo observerait une jeune pépite brésilienne