Mercato - PSG : Une pépite brésilienne aurait tapé dans l'œil de Leonardo !

Publié le 27 décembre 2020 à 23h45 par H.K.

Alors que Leonardo aurait jeté son dévolu sur Brenner, jeune attaquant de Sao Paulo, de nombreux clubs européens seraient aussi dans la course pour tenter d’attirer le 4e meilleur buteur du championnat brésilien.

Brenner fait partie des belles révélations de la saison du côté de Sao Paulo. Actuel leader du championnat, l’attaquant brésilien fait tourner les têtes de toutes les défenses du pays, lui qui compte déjà 11 buts à son actif depuis le début de la saison. Un bilan très satisfaisant, qui aurait fait de lui l’une des cibles de Leonardo, qui chercherait toujours à renforcer son secteur offensif. Cependant, le Brésilien ne serait pas le seul dans la course pour le jeune attaquant de 20 ans…

L’Ajax comme principale menace ?