Foot - Mercato - Juventus

Mercato : La Juventus voudrait régler le cas Khedira au plus vite !

Publié le 28 décembre 2020 à 22h10 par La rédaction

Sami Khedira ne joue plus à la Juventus. L’Allemand devrait bel et bien partir cet hiver et les dirigeants turinois feraient le forcing pour s'en débarrasser rapidement.