Mercato - PSG : Thomas Tuchel va toucher le jackpot !

Publié le 28 décembre 2020 à 20h15 par Th.B. mis à jour le 28 décembre 2020 à 20h21

Sachant qu’il n’ira pas au bout de son contrat, Thomas Tuchel a réussi à obtenir du PSG un beau pactole dans le cadre de la résiliation de son contrat en touchant d’ailleurs des primes faisant l’intégralité des indemnités s’élever entre 7 et 8M€.

Malgré la large victoire du PSG face à Strasbourg mercredi soir en Ligue 1 pour clôturer cette année 2020, Thomas Tuchel a été convoqué à minuit 30 dans la nuit de mercredi à jeudi. C’est en effet l’information que le10sport.com vous a communiqué jeudi midi en vous expliquant qu’au cours de cette réunion avec le directeur sportif Leonardo et le président Nasser Al-Khelaïfi, Thomas Tuchel a été mis au parfum du fait que son aventure parisienne initiée à l’été 2018 n’ira pas jusqu’à son terme, son contrat courant alors jusqu’en juin prochain. Pour la résiliation de son contrat, Tuchel a touché un joli pactole.

Tuchel a pris entre 7 et 8M€ au PSG !