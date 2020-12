Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Allegri… Leonardo n’a pas eu gain de cause

Publié le 28 décembre 2020 à 19h45 par Th.B.

Alors que le successeur de Thomas Tuchel qui a été remercié dans la nuit de mercredi à jeudi dernier est Mauricio Pochettino, Leonardo appréciait le profil de Massimiliano Allegri. Néanmoins, le directeur du PSG ne semblait avoir aucune chance de voir l’Italien débarquait au Paris Saint-Germain et ce pour deux raisons.

Directeur sportif du PSG, Leonardo a toujours apprécié Massimiliano Allegri qui était jusqu’ici une véritable option pour la succession de Thomas Tuchel. Cependant, le poste d’entraîneur semble être promis à Mauricio Pochettino avec qui le PSG est parvenu à se mettre d’accord pour un contrat de deux ans et demi, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité jeudi 24 décembre. Concernant, Massimiliano Allegri, Le Parisien assurait dimanche que ses demandes salariales étaient jugées trop élevées par les dirigeants parisiens, l’ancien entraîneur de la Juventus ayant demandé 12M€ par saison. Mais ce n’était pas qu’une question d’argent à en croire Fabrizio Romano.

Allegri était devancé par Motta et Pochettino