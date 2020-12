Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a donné un avis catégorique pour Pochettino !

Publié le 28 décembre 2020 à 17h45 par B.C.

Alors que la nomination de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG ne fait plus beaucoup de doutes, plusieurs cadres auraient été sondés avant ce choix, à l’instar de Neymar, visiblement emballé par l’arrivée de l’ancien entraîneur de Tottenham.

Entretenant des rapports compliqués avec sa direction, Thomas Tuchel n’est finalement pas parvenu à sauver sa peau au PSG. Comme vous l’a annoncé le10sport.com ce jeudi, l’Allemand a été informé par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne finirait pas la saison dans la capitale. Pour lui succéder, c’est Mauricio Pochettino qui a été choisi par l’état-major qatari. D’après Le Parisien , l’ancien entraîneur de Tottenham aurait convaincu l’Emir du Qatar à l’automne dernier, lui permettant ainsi de faire son grand retour au PSG après un premier passage en tant que joueur entre 2001 et 2003. Et le grand patron du club de la capitale n’aurait pas été le seul séduit par Pochettino.

Les cadres ont validé la piste Pochettino, y compris Neymar

D’après les informations divulguées par Abdellah Boulma ce lundi sur Twitter , il n’y a pas qu’à Doha que Mauricio Pochettino aurait marqué des points. En effet, le journaliste explique que certains cadres du PSG auraient été sondés par Leonardo sur la piste Pochettino lors d’échanges concernant des prolongations. Ainsi, la plupart des joueurs interrogés auraient été favorables à la venue de l’Argentin, y compris Neymar. De quoi donner un nouvel indice sur l’avenir de la star auriverde, sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG ? Affaire à suivre…